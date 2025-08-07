Kommunikationschef
2025-08-07
Vill du arbeta i en unik myndighet med uppdrag att forma totalförsvaret? Då har du kommit rätt! Plikt- och prövningsverket söker en kommunikationschef som kommer att ha en ledande roll i utvecklingen och implementationen av myndighetens kommunikationsstrategi tillsammans med professionella och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder ett viktigt samhällsuppdrag där ditt arbete är en stor del i myndighetens samlade bidrag till att vårt land har fred och säkerhet.
Anställningen som kommunikationschef är placerad i Karlstad. Plikt- och prövningsverket erbjuder inget distansarbetsavtal så arbetet förväntas ske i huvudsak på plats på kontoret. Resor i arbetet förekommer.
Arbetet som kommunikationschef är både strategiskt och operativt. Du ansvarar för myndighetens övergripande kommunikationsarbete vilket innebär att ge kommunikationsstöd till ledning och övrig verksamhet, skapa en övergripande kommunikationsstruktur samt förvalta och utveckla den externa webbplatsen, intranätet och myndighetens närvaro i sociala medier. Du ansvarar för myndighetens arbete med kriskommunikation, genomförande och uppföljning av kommunikationsinsatser och samordnar olika typer av informationsinsatser.
Du är chef för enheten för kommunikation vilket innebär budget- och verksamhetsansvar samt personalansvar för idag fem kommunikatörer. Din närmaste chef är chefen för avdelningen för verksamhetsstöd och du ingår i avdelningens ledningsgrupp samt myndighetens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Arbetet kräver att du har:
- Eftergymnasial utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetet.
- Erfarenhet från kommunikationsarbete i statlig myndighet inom totalförsvaret
- Erfarenhet av att leda andra
- Erfarenhet av kriskommunikation
- God kunskap om Sveriges totalförsvar
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av budgetarbete
- Kunskap om totalförsvarsplikten
Dina personliga egenskaper
Som person är du kommunikativ och tydlig. Eftersom rollen omfattas av många samarbeten och kontaktytor är det viktigt att du är samarbetsorienterad och prestigelös och har förmågan att skapa kontakter såväl internt som externt. Du leder med tillit och kan delegera. Du arbetar proaktivt och långsiktigt samtidigt som du har god förmåga att nå konkreta resultat. Vidare har du förmåga att skapa engagemang och delaktighet samt har förmåga att fatta beslut.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som kan komma att inledas med provanställning. Anställningen ingår i myndighetens lokala chefskrets och omfattas av det statliga chefsavtalet.
Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: pliktverket.se/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Ibland krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
