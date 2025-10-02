Kommunikationsansvarig Fastighet - Vikariat
2025-10-02
Vill du göra skillnad på riktigt? Är du personen som har människan i fokus och är lyhörd för kundens behov? Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
Coor är trygg arbetsgivare med en varm och inkluderande kultur där du får möjligheter att utvecklas och växa i din karriär. Vi är ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och utveckling. Vi sätter stort fokus på att leverera hög service i allt vi gör.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som kommunikationsansvarig hos oss får du en viktig roll i att stärka vårt varumärke och stötta verksamheten med inspirerande och träffsäker kommunikation. Du planerar och genomför olika kommunikationsinsatser, utvecklar innehållsstrategier och tar fram tydliga och inspirerade budskap som når fram till målgruppen. Du hanterar både interna och externa kommunikationskanaler samt driver olika projekt där ditt kommunikativa perspektiv och dina färdigheter kommer till stor nytta. Utöver detta har du ansvar för specialistområdet digital kommunikation och har ett övergripande ansvar för video, sociala medier och webb.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad och självgående med förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är en relationsskapande person som inger förtroende i möten med andra och trivs med många kontaktytor. Du är kreativ, snabb att lära nya färdigheter och sporras av utmaningar. Du har ett genuint intresse för sociala medier, video och digital kommunikation.
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning inom kommunikation, media, journalistik eller motsvarande.
- Minst tre års erfarenhet av kommunikationsarbete i liknande roll. Erfarenhet av ledningsgruppsarbete är meriterande.
- Färdigheter i video, bild och grafisk produktion samt sociala medieplattformar och deras verktyg (t.ex. Meta, LinkedIn) för digital innehållsproduktion, budskapsanpassning och analys.
- God förmåga att leda projekt och driva strukturerat kommunikationsarbete.
- Grafiska färdigheter och erfarenhet av att arbeta självständigt i Adobe Creative Cloud (InDesign, Photoshop, Premiere Pro och gärna After Effects).
- Erfarenhet av att arbeta självständigt i CMS (gärna Optimizely) och Microsoft365/Sharepoint.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.
Hos oss får du
- Arbeta i en spännande bransch med fokus på fastighetstjänster.
- En utvecklande, varierande och viktig roll där du har stora möjligheter att påverka rollens innehåll.
- Vara en del av ledningsgruppen för affärsdivisionen Fastighet.
- Härlig och flexibel arbetsmiljö. Du får möjlighet att kombinera hemarbete med kreativa dagar på Coors nya huvudkontor i Solna där vi har bra teknisk utrustning för filmning, ex. trådlösa myggor, studio med green screen och externa studiolampor.
- Samarbeta tätt med svenska kommunikationskollegor i de övriga affärsdivisionerna samt med marknadsteamet och nordiska kommunikationsteamet.
- Friskvård för att gynna en balans i livet.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
- Anställningsform: vikariat 12 månader
- Sysselsättningsgrad: 100%
- Arbetstid: 8:00 - 17:00 (flex)
- Startdatum: 1/11 eller enligt överenskommelse
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och utför bakgrundskontroller på all vår personal vid anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Sofie Schough, sofie.schough@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande så sök in redan idag. För att följa GDPR tar vi endast emot din ansökan via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9538220