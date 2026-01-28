Kombinerad tjänst Reception & Servis

Strandflickorna AB / Receptionistjobb / Lysekil
2026-01-28


Kombinerad tjänst - Reception & Servis
Vi söker en pigg, glad och serviceinriktad receptionist/servitris som vill bli en del av vårt härliga team på våra charmiga sekelskifteshotell i Lysekil. Vår arbetsplats präglas av värme, omtanke och ett gott samarbete. Vi har dessutom väldigt roligt på jobbet.
Om rollen...
Som receptionist/servitris är du den viktiga länken mellan gästen och hotellet. Du trivs när tempot är högt, när uppgifterna varierar och när du får vara "spindeln i nätet". Du är flexibel, kommunikativ, lösningsorienterad och gillar att ha många bollar i luften.
Arbetstiderna varierar mellan kvällar, helger och morgnar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• In- och utcheckningar
• Bokningshantering
• Frukostservering
• Bar- och kvällsservering
• Gästservice och tips om sevärdheter
• Allmänna receptionsuppgifter

Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Är positiv, nyfiken, social och har ett genuint intresse för människor
• Trivs i en roll där service är i fokus - även när det är stressigt
• Är van vid att arbeta med datorer och administrativa system
• Är trygg i att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av VisBook och Bookvisit.
Vi erbjuder
• Ett varmt och sammansvetsat team
• En arbetsplats med historia, charm och fantastiska gäster
• Ett arbete där du gör verklig skillnad för våra gästers upplevelse

Publiceringsdatum
2026-01-28

Anställningsvillkor
• Mamma-vikariat i cirka 1 år, ev möjlighet till förlängning
• Omfattning: 80%
• Start enligt överenskommelse men gärna så fort som möjligt
• Plats: Lysekil
• Lön enligt kollektivavtal

Vill du bli en del av vårt team och skapa minnesvärda vistelser för våra gäster?
Maila din ansökan till personal@strandflickorna.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: personal@strandflickorna.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Komb tjänst Reception & Servis".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Strandflickorna AB (org.nr 556521-0555)
Turistgatan 13 (visa karta)
453 30  LYSEKIL

Kontakt
Åsa Nilsson
personal@strandflickorna.se
0523-797 50

Jobbnummer
9709381

