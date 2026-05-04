Kombinerad roll inom integration och arbetsmarknad
2026-05-04
Vill du göra verklig skillnad - i en verksamhet som bygger på tillit?
Brinner du för integration, arbetsmarknad och samverkan? Vill du arbeta i en roll där du bidrar till att människor etablerar sig i samhället och når egen försörjning? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
Hos oss i Simrishamns kommun blir du en del av en organisation som tror på tillitsbaserad styrning och ledning. Det innebär att vi värdesätter ansvar, professionellt omdöme och samarbete - och att du som medarbetare får utrymme att påverka och utveckla ditt arbete.
Enheten Arbetsmarknad och Försörjning arbetar nära invånare, kollegor och externa aktörer för att skapa hållbara vägar till egen försörjning och delaktighet i samhället.
Arbetsuppgifter
I den här kombinerade tjänsten arbetar du både operativt och delvis strategiskt med att stötta människor på vägen mot självständighet. Du möter nyanlända men också personer som varit i Sverige längre och fortfarande behöver stöd för att etablera sig.
Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för social, ekonomisk och demokratisk integration med målet att varje individ ska nå egen försörjning.
Du kommer bland annat att:
* Ansvara för mottagande av nyanlända enligt gällande rutiner
* Arbeta individnära med integrations- och arbetsmarknadsinsatser
* Informera och vägleda kring arbete, utbildning och samhällsfrågor
* Samordna insatser tillsammans med exempelvis Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och vården
* Säkerställa att samhällsorientering planeras, genomförs och når rätt målgrupp
* Initiera och driva aktiviteter som stärker etablering och delaktighet
* Följa utvecklingen inom integrations- och arbetsmarknadsområdet

Kvalifikationer
Du är trygg i din yrkesroll och tror på människors egen förmåga. Du trivs i en tillitsbaserad organisation där samarbete, engagemang och utveckling är centralt.
Du har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende både med deltagare, kollegor och samverkanspartners. Samtidigt är du strukturerad, kommunikativ och har god digital kompetens.
* Har relevant högskoleutbildning (t.ex. socialt arbete, beteendevetenskap eller arbetsmarknad)
* Har B-körkort
* Har god kunskap om samhällets stödstrukturer och myndigheter
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med integration, arbetsmarknadsinsatser eller nyanlända
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Tillsättning av tjänst sker löpande skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322824 - 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969)
Stortorget 6 (visa karta
)
272 80 SIMRISHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen

Kontakt
Enhetschef
Helén Arvidsson helen.arvidsson@simrishamn.se 0414-81 94 28
9888157