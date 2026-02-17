Kombibilsbilsoperatör med C-körkort
2026-02-17
Swoosh växer och söker nu ytterligare en medarbetare till våra kombibilar. Vi söker dig som trivs i ett omväxlande och lösningsorienterat arbete där service till kunderna står i fokus.
Arbetsuppgifter
Samtliga av våra uppdrag har en direkt koppling till vårt engagemang att kombinera den bästa möjliga lösningen för både kund och miljö. Du kommer att ansvara för en kombibil som du dagligen använder i arbetet ute hos kund. Uppdragen är både omväxlande och utmanande vilket ställer höga krav på såväl ansvarstagande, flexibilitet och förmåga att kunna lösa våra kunders problem. Arbetsuppgifterna består bland annat av felavhjälpning genom högtrycksspolning, brunnstömning och förebyggande tjänster inom fastighetsspolning. Tillsammans med dina kollegor ingår du i vårt team som har beredskapstjänstgöring då vi erbjuder jour dygnet runt för våra kunder.
Din Profil Vi söker dig som:
Har C-körkort och giltig YKB
Är en trygg och säker förare
Kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Kan arbeta under eget ansvar och har god samarbetsförmåga
Är social och trivs med att ha mycket kundkontakt
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att du är självgående, ordningsam och ansvarstagande som person. Du behöver vara stresstålig och tycka om att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare. I din chaufförsroll möter du dagligen kunder och det är därför viktigt att du har en god servicekänsla, samt att du är bekväm med att driva merförsäljning och hitta nya affärsmöjligheter.
Vi eftersträvar en öppen företagskultur som uppmuntrar engagemang, initiativ och delaktighet. Som arbetsgivare är vår ambition att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs och utvecklas hos oss.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Brundin via henrik.brundin@swooshsverige.se
Är du intresserad? Skicka din ansökning via ansökningsknappen i annonsen. Det viktiga är inte att du har en klar CV och/eller personligt brev utan du kan istället berätta fritt vad du arbetat med.
Sista ansökningsdatum: 2026-03-27 Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar provanställning
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför gärna så snart som möjligt.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av en bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan! Om oss
Swoosh är en rikstäckande modern miljöteknisk koncern som erbjuder ett komplett utbud av sug- spol- och reliningtjänster för underhåll i både fastighet och industri. Våra kunder är företag, industrier, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Swoosh erbjuder avancerade tjänster inom bland annat dag- och spillvattensystem, relining, kanaltätning och kamerainspektion. Vi anlitas både vid planerade och förebyggande åtgärder och vid akuta insatser. VI har jour dygnet runt - året om! Våra kunder är allt från stora industrier och företag till bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi strävar efter jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Tillsammans står vi för Kundfokus, Trygghet och Framåtanda. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swoosh Nord AB
(org.nr 556777-6173), https://swooshsverige.teamtailor.com
753 50 UPPSALA
