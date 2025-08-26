Köksmästare/Kock
2025-08-26
På Restaurang Smakbaren i Täby, bjuder vi på en lyxig och avslappnad version på fine dining med inriktning på medelhavet. Vår matlagningsfilosofi är att tillaga och servera mat som ger dig unika smakupplevelser.
Vi söker en Köksmästare/kock på 100% som vill ta ansvar i ett ambitiöst kök där passion och precision går hand i hand. Vi söker dig som har erfarenhet från bättre restauranger och som trivs med ett litet kök med nära till allt.
Du är en social teamspelare som alltid vill utvecklas, lära dig mer och bidra med energi och yrkesstolthet varje dag. Du är ambitiös, noggrann och kreativ och vill bidra till restaurangens framtid.
Vem är du?
Du har erfarenhet från bättre kök och vet vad som krävs på en ambitiös krog.
Du är snabb, noggrann och gillar när tempot varierar.
Du är en lagspelare som bidrar med positiv energi på jobbet.
Du har en öppen och nyfiken inställning och vill hela tiden utvecklas och lära dig mer.
Du är social och trivs i ett team där alla hjälps åt.
Hos oss får du chansen att påverka allt från menyn till hur köket ska ordnas.
Vi ser fram emot din ansökan!
2-4 års erfarenhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: bokningen@smakbaren.com Arbetsgivare The Humble Network AB
(org.nr 559430-1235) Kontakt
linda hanson bokningen@smakbaren.com 0704906088 Jobbnummer
9477303