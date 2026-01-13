Köksmästare
Sanimoro AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sanimoro AB i Stockholm
Köksmästare till Gamla Orangeriet - ett drömjobb i grönskande miljö
Gamla Orangeriet är ett välbesökt café och restaurang mitt i Stockholms Botaniska trädgård - bara 15 minuter från city, men med naturen som närmaste granne. Här skapar vi mer än mat: vi skapar upplevelser, en varm, familjär stämning , hantverk från grunden med hållbara råvaror som vi till viss del odlar själva i köksträdgården med ett nära samarbete med vår trädgårdsmästare.
Nu söker vi en köksmästare som vill vara med och utveckla vårt kök och sätta sin prägel på ett levande, kreativt och hållbart koncept.
Du har det övergripande ansvaret för köket - från menyer, inköp och planering till kvalitet, arbetsledning och tempo i vardagen.
I starten utvecklar vi menyer tillsammans, därefter får du stort kreativt och operativt utrymme.
Arbetstiderna är främst dagtid, både vardag och helg. Under högsäsong maj-oktober så har vi även en heldel kvällsbokningar som bröllop och firmafester.
Vi tror att du:
• Har minst 2 års erfarenhet som souschef eller köksmästare
• Älskar mat, råvaror och hantverk
• Är trygg i högt tempo, prestigelös och en lagspelare
• Delar vår syn på kvalitet, arbetsglädje och hållbarhet
Vi erbjuder:
• En unik arbetsplats i naturskön miljö
• Stor kreativ frihet och nära samarbete med ägare
• Ett varmt, sammansvetsat team där man trivs och har kul
• Trygga villkor med kollektivavtal
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi intervjuar löpande!
Tveka inte att höra av dig om du vill höra mer om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: jobba@gamlaorangeriet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sanimoro AB
(org.nr 556920-2566)
Veit Wittrocksväg 7 (visa karta
)
114 18 STOCKHOLM Arbetsplats
Gamla Orangeriet Jobbnummer
9682606