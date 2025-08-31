Köksmästare
Höglekardalens Semesterby AB / Kockjobb / Åre Visa alla kockjobb i Åre
2025-08-31
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höglekardalens Semesterby AB i Åre
Nu söker vi en engagerad och erfaren köksmästare som vill ta nästa steg tillsammans med oss. Tjänsten innebär ett delat ansvar för både drift och utveckling av våra restauranger - i nära samarbete med vår nuvarande Food & Beverage Manager.
Om verksamheten:
• Vintersäsong: Två restauranger med totalt sju köksanställda.
• Sommarsäsong: En restaurang med två kockar.
• Restaurang Drommen, vår huvudrestaurang i dalen, har öppet
vinter och sommar och serverar allt från enklare lunchrätter till
middagar med lokal förankring av hög kvalitet.
• Restaurang Hovde, vår backrestaurang, med läge mitt i skidområdet,
är vår satsning på en italienskinspirerad mötesplats med ambitionen
att bli en av Sveriges bästa backrestauranger.
Tjänsten är på heltid, med varierande arbetstider. Dag- och kvällstid samt helger. Arbetstider varierar även under säsongen.
Provanställning 6 månader med möjlighet till fast anställning.
VI SÖKER DIG SOM:
• Har ett starkt intresse för mat, ledarskap, värdskap och utveckling.
• Trivs i rollen som inspirerande ledare, med fokus på både teamet
och helheten.
• Är prestigelös, trygg i köket och trivs i ett högt tempo.
• Ser charmen i att bo och arbeta nära fjällen - med skidåkning,
vandring, cykling och naturupplevelser utanför dörren, året om.
VI ERBJUDER:
En unik arbetsmiljö i ett av Sveriges vackraste fjällområden, möjlighet att påverka och utveckla vår restaurangverksamhet, och ett nära samarbete med ett dedikerat team.
En fast tjänst med tillträde och omfattning enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till: Restaurangdrommen@bydalsfjallen.se
HAR DU FRÅGOR OM TJÄNSTEN?
Varmt välkommen att kontakta
Mattias Svensson: mattiashus13@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: marie@bydalsfjallen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höglekardalens Semesterby AB
(org.nr 556165-0143) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bydalsfjällen Jobbnummer
9484019