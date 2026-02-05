Kökschef till Societen Varberg
2026-02-05
Vill du vara med att driva ett anrikt och välfungerande etablissemang?
Vi söker dig som vill vara med och leda köksarbetet och utveckla den verksamhet vi idag har.
Du planerar arbetet tillsammans med vårt ledningsgrupp, arbetar med och leder köksteamet under de skarpa timmarna och ansvarar för det löpande arbetet och uppföljning.
Det är viktigt att du är en lagspelare och ser dina medarbetare som det viktigaste vi har och får dem att växa och samtidigt ha kul.
Tjänsten är i fösta hand en säsongsanställning för senvår och sommar 2026 men finns intresse och möjlighet så kan den även förlängas.
Exempel på ansvarsområden; Köksekonomi, menyarbete, rekrytering, HACCP, utveckling, utbildning, med mera.
Notering avseende arbetssäsong och ledighetsmöjligheter vid förlängning:
Under perioden midsommar till mitten av augusti och under slutet av november och december jobbar vi som mest. Under vinter, januari-april finns mycket semesterledighetsmöjlighet eller plats för att vara tjänstledig om så finns på önskelistan.
Är du rätt tjej, kille, man eller kvinna så erbjuder vi en språngbräda eller ett landningsplats - helt upp till dig:)
Tillträde: april-maj 2026
Vi är medlemmar i VISITA och vi jobbar i nära samarbete med vår lokale Krögarförening Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: jobb@societen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Societén Nöje & Restaurang AB
(org.nr 556553-2768)
Societetsparken - Strandgatan 4a (visa karta
)
432 44 VARBERG Arbetsplats
Societén - Varberg Kontakt
VD - Delägare
Peter Gustafsson pg@societen.se 073-4040979 Jobbnummer
9726512