Kökschef till Hotell Hasselbacken
Cirkus Venues AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-22
På Hotell Hasselbacken har människor träffats för att uppleva och fira livets alla tillfällen sedan mitten av 1700-talet. Här står mat, musik och firande alltid i fokus! Vi anordnar fester, bröllop, möten, födelsedagar och erbjuder våra gäster mysiga övernattningar i en historisk miljö med otrolig utsikt över Stockholms inlopp.
Hotellet ligger på vackra Djurgården med flera av Stockholms sevärdheter som till exempel ABBA The Museum, Skansen och Gröna Lund runt hörnet. Det tar bara 10 minuter att ta sig från Stockholms city och spårvagnen ligger precis bredvid.
Är du en kreativ och inspirerande ledare som brinner för mat? Läs vidare!
Hur ser din arbetsdag ut?
Du har övergripande ansvar för administrativa delar så som schemaläggning och uppföljning av budgetmål. Personalansvar, utveckling av befintliga anställda samt rekrytering ingår i rollen. Du skapar nya menyer och inspirerar dina medarbetare till kreativitet och samarbete. Självklart arbetar du också i driften med ditt team.
Köket på Hasselbacken levererar hotellfrukost, à la carte, konferenslunch, konferensfika samt större tillställningar såsom evenemang och bankett. Vi har också julbord!
Du rapporterar till Food & Beverage Manager, arbete på kvällar och helger ingår i rollen.
Vem trivs här?
Du är kreativ, smaksäker, omtänksam och kunnig, du ser ett värde i att utbilda och lyfta dina kollegor. Du har ett öga för detaljer och arbetar strukturerat. Det ligger i din natur att vara lösningsorienterad även under tidspress och du hanterar oförutsägbara händelser med ett lugn. Du har lätt för de administrativa uppgifterna som kommer med rollen, du är en van schemaläggare och har övergripande kunskaper inom HRFs kollektivavtal.
Du har flera års dokumenterad erfarenhet av restaurangbranschen och minst fem års erfarenhet av liknande roll.
Du har ett intresse eller tidigare erfarenhet av att arbeta mot klimat- och miljömål. Cirkus Venues är sedan 2022 certifierade i enlighet med ISO 14001 och vi beaktar miljöpåverkan i alla led under vårt dagliga arbete
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsplats i ständig rörelse, en historisk miljö i bakgrunden och ett härligt gäng av likasinnande mat- och dryckesnördar vid din sida.
Tjänsten är heltid, tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde efter överenskommelse.
Kollektivavtal och bra förmåner är en självklarhet för oss!
Är du intresserad?
Sista ansökningsdag är den 2 september. Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Cirkus Venues är en nybildad företagsgrupp med verksamheter under stark utveckling och är idag en av Stockholms största spelare inom besöksnäringen. I Cirkus Venues ingår ett flertal etablerade destinationer och mötesplatser - Cirkus Arena & Restaurang, Hasselbacken, boutiquehotellet Backstage med brasserie, café, bar och the Visitors Bistro. Från 2026 utökar vi verksamheten med nya arenan Gasometer i Norra Djurgårdsstaden.
För Cirkus Venues är ett hållbarhetstänk en självklarhet och något vi arbetar med aktivt i alla led. 2022 fick vi, tillsammans med våra vänner på Djurgården, den prestigefyllda utmärkelsen "Green Destination Award" av organisationen "Green Destinations". Detta på grund av det framgångsrika hållbarhetsarbete som Djurgården bedriver när det gäller bland annat miljö och klimat, kultur och tradition och social hållbarhet samt gästfrihet. Den här fina utmärkelsen ser vi som både ett kvitto och en inspiration att fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete framöver.
Här hittar du en video om Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete. Ersättning
