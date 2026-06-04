Kökschef
Hamnkrogen Vid Sundets Pärla AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-06-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
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Kockutbildning och/eller meriterande erfarenhet. Det är viktigt att du som person är flexibel, kvalitetsmedveten, självgående och serviceinriktad. Du har förmåga att samarbeta, ta ansvar och arbeta strukturerat. Du är pedagogisk och förstår vad det innebär att arbeta med olika typer av människor, i olika åldrar och varierande erfarenhetsnivå.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du leder kökspersonalen och säkerställer kvalitén på vårt matutbud. Som inspirerande ledare ser du till att utveckla dina medarbetare och föregår med gott exempel. Du kvalitétsäkrar vårt matutbud samt ser till att verksamheten följer lagar och hygienkrav.
Arbetsuppgifterna inkluderar planering, inköp, inventering, personalansvar och schemaläggning, men du arbetar i driften och driver avdelningen framåt. Tillsammans med vår Restaurangchef ansvarar du för helheten.
Du är
• Fexibel, innovativ och utåtriktad
• Snabb, noggrann och effektiv
• Van vid högt tempo och snabba vändningar
• Erfaren av ledarskap och beställningar
• Du uppskattar gästkontakt, trivs i öppet kök och sprider positiv energi.
Anställningen startar senast september/oktober men kan även starta tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jonas@hamnkrogen-hbg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hamnkrogen Vid Sundets Pärla AB
(org.nr 556463-9952)
Hamntorget 2 (visa karta
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252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Hamnkrogen-Hamntorget Kontakt
Ägare
Jonas Johansson jonas@hamnkrogen-hbg.se 0707171137 Jobbnummer
9948391