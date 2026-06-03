Kökschef
Prime Catering Sverige AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-06-03
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Kökschef till Prime Catering – med helhetsansvar för catering
Prime Catering växer – och nu söker vi en kökschef som vill ta ett helhetsgrepp om vår cateringverksamhet och utveckla den tillsammans med oss.
Vill du vara med i ett företag som växer – där tempot är högt, möjligheterna stora och resan spännande? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi har tillväxt i fokus och växer stadigt varje år, och söker nu dig som vill vara med på resan och utvecklas tillsammans med oss.
Vi arbetar med allt från pampiga bröllop och privata tillställningar till företagsevent och representation, där våra kunder ställer höga krav på kvalitet, estetik och skräddarsydda upplägg. För oss är det avgörande att alltid vara tillmötesgående, flexibla och lyhörda inför varje kunds behov – hos oss handlar det inte bara om mat, utan om att skapa genomtänkta helhetsupplevelser från idé till genomförande.
Hos oss driver vi både catering och lunchrestaurangen Smakfullt – under samma tak, i samma bolag och med en gemensam produktionslokal. Här arbetar vi tätt tillsammans i ett engagerat team där alla hjälps åt och där beslutsvägarna är korta.
Om rollen
Som kökschef hos oss har du ett övergripande ansvar för cateringverksamheten – från planering till genomförande. Du arbetar både operativt i köket och strategiskt med utveckling.
Du kommer bland annat att ansvara för:
Planering och struktur för cateringproduktion
Att säkerställa kvalitet i alla leveranser
Menyutveckling och råvaruval
Att leda och coacha ett mindre team
Att arbeta gränsöverskridande mellan catering, restaurang och event
Att planera framåt och säkerställa rätt nivå av bemanning och inköp
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kökschef, souschef eller liknande
Är strukturerad och driven
Har förmåga att se helheten i cateringaffären
Är en trygg ledare som får med dig teamet
Är social, lösningsorienterad och prestigelös
Har ett starkt kundfokus och ett naturligt sätt att vara tillmötesgående
Vill utvecklas och växa tillsammans med oss som bolag
Hos oss får du:
Vara med och forma och utveckla verksamheten
En central roll i ett bolag med tydlig tillväxt
Ett nära team där samarbete och engagemang står i fokus
En arbetsplats där vi satsar på våra kollegor och där fortbildning är en naturlig del av vardagen
Möjlighet att utvecklas i takt med bolagets fortsatta tillväxt
En dynamisk arbetsvardag där ingen dag är den andra lik
En arbetsgivare som satsar på dig med incitament längs med vägen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: jobb@primecatering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan KÖKSCHEF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prime Catering Sverige AB
(org.nr 559277-0340) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9946703