Kökschef
Välkommen till oss!
Här har vi vår fina lunchrestaurang med ca 700 lunchgäster per dag, förutom lunch levererar vi även catering & beställningar till vårt café. Utöver den daliga verksamheten tar även emot middagar, matlagningsaktiviteter samt olika varianter av event.
Vi söker dig som är en erfaren och driven kökchef som är van att ta ansvar och arbeta i ett vinnande och innovativt team. Det är viktigt att har hög servicenivå och arbetet kräver nogrannhet samt ordning och reda, precis som det ska vara i ett kök! Ditt ansvar gäller den operativa driften såsom inköp, ekonomi, HACCP, matkvalite, utbud, kostnadskontroll, arbetsmiljö, personalen som är i köket och utveckling av dem samt verksamheten. Självklart delar Sodexo värderingsgrund att bli ledande inom hållbara måltider.
Vi ser att du är en trygg, positiv samt uppskattad ledare som tillsammans med övriga teamet fortsätter utveckla upplevelsen och vårt framtida matutbud på site för våra gäster. Du brinner för att vi tillsammans skapar sann serviceanda och matglädje för våra gäster och deras besökare.
Vi söker:
Erfarenhet av att leda större verksamheter där du ansvarar för att teamet i den dagliga driften och kommer laga mat från grunden med bra råvaror och hög kvalitet.
Erfarenhet och intresse av a la carte krävs förutom husmanskost i modern tappning.
Du gillar att utveckla ditt skapande med nya trender och influenser.
Flytande svenska både i tal och skrift.
Du skall ha god datavana och ha bra koll på ekonomi.
Det är meriterande om du har någon form av ledarutbildning.
Vi erbjuder:
Utöver en spännande tjänst och härliga kollegor erbjuder vi dig bland annat:
Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
Möjligheter att växa inom företaget
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Stort fokus på hälsa och säkerhet
Volontärarbete på betald arbetstid
Tjänsten kräver en viss tid i köket för att säkerställa effektivitet och kvalitet. Vi tillämpar en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänsten är en heltidstjänst vardagar dagtid, någon kväll kan förekomma.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan där vi vill se dina tidigare erfarenheter som ledare och ditt intresse för matlagning. Sista ansökningsdagen är 31/5-2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida!
Frågor, då är du välkommen att kontakta Jessica Thelin jessica.thelin@sodexo.com
För denna roll genomförs en utökad bakgrundskontroll på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om samtycke innan kontrollen påbörjas. Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
