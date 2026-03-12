Kökschef
På Teknik- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi med det som får samhället att fungera. Vi planerar, bygger, utvecklar och förvaltar infrastrukturen, de offentliga miljöerna och de servicefunktioner som invånare, företag och besökare möter i sin vardag. Vårt uppdrag spänner över flera samhällsviktiga områden - bland annat gator, parker, vatten och avlopp, fastigheter och måltidsservice. Det innebär att vårt arbete syns och märks i människors liv: när vattnet rinner, när vägarna är framkomliga, när parkerna används och när kommunens lokaler fungerar.
Hos oss blir du en del av en organisation där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus. Vi tror på att vara möjlighetsorienterade och vi arbetar aktivt för att utveckla både våra verksamheter och oss själva. Tillsammans bidrar vi till att skapa ett hållbart, tryggt och väl fungerande Enköping - idag och för framtiden.
På måltidsservice arbetar 95 medarbetare i 30 kök. Varje dag tillagar och serverar vi 7 500 portioner mat i skolor, förskolor och äldreomsorg. Vi arbetar för en hållbar framtid genom att minska matsvinnet och använda säsongsanpassade matsedlar. Örsundsbroskolan är en f-9 skola med totalt 540 elever, varav ca 200 barn är inskrivna på fritids. Vi serverar frukost lunch och mellanmål samt leverans av lunch till två förskolor.
Vill du leda att kök där matglädje, hållbarhet och utveckling står i centrum? Nu söker vi dig en engagerad kökschef till vårat härliga köksgäng på Örsundsbroskolan!Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Är du en matkreatör som brinner för hållbarhet och som vill göra verklig skillnad i barns vardag? Nu har du chansen att kliva in i en nyckelroll där matglädje och utveckling står i centrum.
Som kökschef på Örsundsbroskolan i Enköping får du det ärofyllda uppdraget att leda ett tillagningskök som varje dag serverar frukost, lunch och mellanmål till 540 förväntansfulla elever och pedagoger. Du ansvarar även för leverans till två mindre förskolor, vilket innebär att er mat når ut till barn i alla åldrar.
Du leder ett team på fyra engagerade medarbetare och ingår i Måltidsservices arbetsledargrupp. Hos oss lagas maten från grunden enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, och vi arbetar aktivt med säsongsanpassade menyer och minskat matsvinn för en hållbar framtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Daglig drift och planering: Du har helhetsansvar för köket och utvecklar verksamheten tillsammans med ditt team.
Ekonomi och kvalitet: Du sköter beställningar inom givna ramar samt ansvarar för egenkontroll, livsmedelshygien och arbetsmiljö.
Samverkan: Du är en viktig länk mellan köket och skolan. Du deltar aktivt i matråd och föräldramöten för att skapa en bra dialog med både barn, ungdomar och pedagoger.
Vi har siktet inställt på framtiden! Hösten 2027 flyttar vi in i nya, moderna lokaler, och du blir en central person i att forma och utveckla verksamheten inför och efter denna flyttKvalifikationer
Vi söker en trygg, inspirerande och närvarande ledare som vill ta helhetsansvar för vårt kök och vara en nyckelperson i vår verksamhet.
Du är en kreativ problemlösare som ser möjligheterna och har en positiv attityd som trivs med att stötta och motivera din arbetsgrupp
Vi ser att du är serviceinriktad och har ett stort engagemang för mat till skolbarn. Du trivs med att ha daglig kontakt med barn och ungdomar samt är mån om att upprätta en bra dialog med skolans pedagoger.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• relevant utbildning och minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet som kökschef/köksmästare
• ett lösningsorienterat, prestigelöst sätt att skapa arbetsglädje i teamet
• goda kunskaper om storkök, specialkost och klimatsmart matlagning
• en god kommunikativ förmåga att nå ut till och kommunicera med måltidsgäster och pedagoger
• förmågan att kommunicera obehindrat på svenska, vilket krävs för säker hantering av specialkost
• har en god datavana
Varmt välkommen med din ansökan!
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer slutkandidat att behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (Kontroll av egna uppgifter). Utdraget beställs av den sökande från Polismyndigheten.https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html
