2026-02-02


Som kökschef på Oense har du det övergripande ansvaret för kökets dagliga drift. Du leder teamet, säkerställer hög kvalitet på maten och är med och utvecklar menyer som speglar vår passion för både det svenska köket och internationella influenser. Du är en naturlig ledare med ett öga för detaljer och en kärlek till matlagning.
Rekrytera, introducera och utveckla kökspersonal
Samarbeta med serveringspersonal för att skapa en helhetsupplevelse för gästen
Ledarskap som bygger på respekt, tydlighet och inspiration

2026-02-02

Dina personliga egenskaper
Kreativ och nyfiken på nya smaker och tekniker
Lösningsorienterad och stresstålig
Kommunikativ och samarbetsvillig

Du kan läsa mer på vår hemsida https://www.oense.nu/jobba-pa-oense!
Välkommen med din ansökan, intervjuer sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: louise@tages.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oense AB (org.nr 559458-8732)
Biblioteksgatan 9 (visa karta)
831 30  ÖSTERSUND

Jobbnummer
9718679

