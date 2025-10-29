Kökschef

Göteborgsfamiljen AB / Kockjobb / Göteborg
2025-10-29


Tacos & Tequila är en texas-mexikansk taverna med avslappnad stämning, där kärleken till tacos, margaritas och tequila står i centrum!
Om dig
Vi söker dig som är en naturlig ledare med bred erfarenhet och stora ambitioner. Du har ett öga för detaljer och säkerställer att rutiner och myndighetskrav följs utan undantag. Din passion för matlagning har genom åren formats till en förståelse för vikten av att alltid leverera på högsta kvalitetsnivå.
Vi siktar högt, och vi söker dig som delar vår strävan efter kvalitet och noggrannhet. Du kommer att planera och leda det dagliga arbetet, alltid med gästen i fokus. Genom ditt engagerade ledarskap motiverar och driver du ditt team framåt. Du ansvarar även för personalplanering och ekonomistyrning, och kommer att ha ett nära samarbete med vår Food & Beverage-grupp.
Arbetstiderna är varierande och innefattar både dag- och kvällspass.
Omfattning: Heltid
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är
www.Tacosandtequila.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Göteborgsfamiljen AB (org.nr 556718-5417)

Arbetsplats
Göteborgsfamiljen

Kontakt
Ruben Videla
ruben@avkr.se
0769288463

Jobbnummer
9579224

