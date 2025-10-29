Kökschef
Tacos & Tequila är en texas-mexikansk taverna med avslappnad stämning, där kärleken till tacos, margaritas och tequila står i centrum!
Om dig
Vi söker dig som är en naturlig ledare med bred erfarenhet och stora ambitioner. Du har ett öga för detaljer och säkerställer att rutiner och myndighetskrav följs utan undantag. Din passion för matlagning har genom åren formats till en förståelse för vikten av att alltid leverera på högsta kvalitetsnivå.
Vi siktar högt, och vi söker dig som delar vår strävan efter kvalitet och noggrannhet. Du kommer att planera och leda det dagliga arbetet, alltid med gästen i fokus. Genom ditt engagerade ledarskap motiverar och driver du ditt team framåt. Du ansvarar även för personalplanering och ekonomistyrning, och kommer att ha ett nära samarbete med vår Food & Beverage-grupp.
Arbetstiderna är varierande och innefattar både dag- och kvällspass.
Omfattning: Heltid
Lön: Efter överenskommelse
