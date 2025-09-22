Kökschef
2025-09-22
Kökschef - Internationell Matlagning för Catering & Event
Vi söker nu en erfaren och passionerad Kökschef som vill bli en del av vårt team.
Tjänsten är på heltid och innebär ett varierande arbete inom catering, bufféer och evenemang.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Leda och organisera köksverksamheten.
Planera och tillaga rätter inom internationell matlagning.
Säkerställa hög kvalitet och effektivitet i köket.
Samordna med personal inför evenemang och bufféer.
Ansvara för hygien, rutiner och ordning i köket.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som kock, gärna som kökschef.
Goda kunskaper inom internationell matlagning.
Förmåga att arbeta strukturerat och under tidspress.
Ledaregenskaper och ett gott samarbete med kollegor.
Flexibilitet och engagemang.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning.
En kreativ och dynamisk arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas och bidra med egna idéer.Så ansöker du
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan och CV till: darkitchen@europe.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
