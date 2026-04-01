Kökschef 100% Tungelsta skola.
2026-04-01
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Om Tungelsta skola
Tungelsta skola är en F-9-skola med cirka 580 elever och 70 medarbetare. Skolan ligger i en lantlig idyll i södra Haninge, med Stockholms city på bekvämt pendelavstånd - ca 30 minuter med bil eller en dryg halvtimme med pendeltåg. Kommunikationerna är goda och miljön präglas av trygghet, gemenskap och utveckling.
Vi arbetar i välorganiserade arbetslag och strävar efter att alla medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Våra ledord är Kunskap, Gemenskap och Framtidstro - och det är utifrån dessa värden vi söker vår nya kökschef.Publiceringsdatum2026-04-01Om tjänsten
Som kökschef är du kökets ledare och ansvarar för skolrestaurangen och dess personal. Du har ett helhetsansvar för kökets dagliga drift och utveckling. Rollen innebär att du:
Leder och fördelar arbetet i köket samt instruerar och stöttar ditt team.
Planerar menyer med fokus på näringsriktiga och hållbara måltider.
Ansvarar för inköp, inventering och lagerhållning.
Har ekonomiskt ansvar för kökets budget och kostnadskontroll.
Säkerställer kvalitet, hygien och att lagar och rutiner följs.
Bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett gott samarbete med skolans övriga personal.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom storkök eller restaurang, gärna med erfarenhet av ledarskap.
Är strukturerad, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga.
Brinner för att skapa goda och näringsriktiga måltider för barn och ungdomar.
Har kunskap om livsmedelshygien och gällande lagstiftning.
Trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där du får ta ansvar och utveckla verksamheten.
Vi erbjuder
En trygg och utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att påverka och utveckla skolans måltidsverksamhet.
En arbetsmiljö som präglas av transparens, gemenskap och framtidstro.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
136 40 HANDEN
Handen
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000
9831659