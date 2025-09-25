Kökschef - Drottninggatan
Nator Personal AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nator Personal AB i Stockholm
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Kökschef till RUFF Golf - skapa smakupplevelser mitt i Stockholms hjärta
Tänk dig en plats där stadens puls möter smakupplevelser, där skratt från minigolfbanan blandas med klirret från glasen på uteserveringen, och där doften från köket får gästerna att stanna lite längre. Den platsen heter RUFF Golf - och nu öppnar vi mitt i Stockholms hjärta. Vi vill erbjuda mer än bara mat och dryck. Hos oss blir besöket en upplevelse, oavsett om gästerna kommer för en AW, en middag, en runda i golfsimulatorn eller för att utmana vännerna på minigolf. För att skapa detta söker vi en passionerad kökschef som vill vara med och bygga något helt nytt tillsammans med oss.
Din roll i vår resaSom kökschef hos RUFF är du inte bara en kock - du är en del av upplevelsen. Ditt hantverk i köket bidrar till helheten och gör att våra gäster minns oss, inte bara för spelet och stämningen, utan för smaken. Du kommer att
Driva köket framåt i ett högt tempo med kvalitet i fokus
Sätta din prägel på menyn och bidra med kreativitet
Hålla ihop köksarbetet och säkerställa att servicen flyter smidigt
Vara en problemlösare och en lagspelare som inspirerar andra
Vem är du?
Vi tror att du redan har erfarenhet från restaurangkök - antingen genom tidigare arbete eller en kockutbildning. Du gillar när det händer mycket omkring dig och du har en naturlig känsla för service. När trycket ökar blir du den som hittar lösningar, inte problem.
Vad du får hos oss Möjligheten att vara med från början när en ny mötesplats skapas i Stockholm
En unik arbetsmiljö där mat, dryck och nöje kombineras
Chansen att utvecklas, ta ansvar och växa med oss på RUFF
En arbetsplats fylld av energi, glädje och laganda
Tillsvidareanställning med 6 månaders tillämpad provanställning
Är du redo?
Det här är inte bara ett jobb i ett kök - det är en chans att vara med och skapa en destination. Om du vill vara en av de som formar RUFF till Stockholms nya favoritställen, ansök idag!
AnsökanDenna rekrytering sker i samarbete med Nator Personal. Alla frågor hänvisas därav till ansvarig rekryterare Alexander Ytterberg. Rekryteringen sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. alexander.ytterberg@nator.se
0704520177 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nator Personal AB
(org.nr 559318-7569), http://natorab.se Arbetsplats
Nator Personal Kontakt
Alexander Ytterberg alexander.ytterberg@nator.se Jobbnummer
9526449