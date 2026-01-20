Köksbiträde/Varumottagare
Var med och skapa en riktigt bra restaurangupplevelse för våra gäster. Som köksbiträde och varuplockare arbetar du endast dagtid och blir en viktig medlem i teamet som förbereder dagens måltider och skapar goda förutsättningar. Du ansvarar för att plocka upp och organisera alla varor i köket, säkerställa att rätt råvaror finns på rätt plats och bidra till ett effektivt arbetsflöde. Utöver detta ingår enklare köksuppgifter, där du stöttar kockarna i det dagliga arbetet.
Om dig
Du är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta bakom kulisserna där din insats gör stor skillnad. Du gillar ordning och tempo, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att samarbeta.
Fakta
Omfattning: 80% (Dagtid mån-fre)
Start: Enligt överenskommelse
