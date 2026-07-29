Köksbiträde till Saya Sushi

Saya Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-07-29


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Saya Sushi grundades 2012 och vi har idag tre restauranger i centrala Stockholm (Linnégatan 31, Olofsgatan 6 & Kungsgatan 42) med ca 15 anställda. Vi erbjuder även take-away och catering.
Nu söker vi ett köksbiträde på heltid (40 tim/vecka) enligt schema. Du ska hjälpa till i köket med enklare matlagning och förbereda inför lunch och kväll samt hjälpa till att städa undan och diska.
Anställningsform: 6 mån provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Skicka in din ansökan (CV och personligt brev) redan nu till jobb@sayasushi.se, intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: jobb@sayasushi.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Saya Food AB (org.nr 556905-8505)

Jobbnummer
10015542

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