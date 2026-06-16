Köksbiträde till Fasanens förskola
Fasanen Ekonomisk Förening / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2026-06-16
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Fasanens förskola tillagar och serverar varierad mat till alla barn och personal. Mat med olika smaker, från olika kulturer och med olika råvaror serveras på inbjudande och kreativt sätt. All mat lagas från grunden och är näringsrik och till största delen ekologisk och närproducerad.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som köksbiträde arbetar du nära vår kock och ansvarar för att:
Förbereda sallad och grönsaker
Hjälpa till med upplägg av dagens lunch
Hålla ordning och rent i kök och matsal
Sköta städning av köket enligt rutin
Följa hygienrutiner och säkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i kök med grundläggande kunskap om matlagning och livsmedelshygien
Är effektiv, ansvarstagande, flexibel och har förmågan snabb att lära sig nytt
Har god samarbetsförmåga och är positiv
Kan uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (beställs av dig själv via Polisen)
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: bitr.rektor@fasanen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fasanen Ekonomisk Förening
Kummingatan 49 (visa karta
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754 48 UPPSALA Arbetsplats
Fasanens Förskola Jobbnummer
9966761