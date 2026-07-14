Köksbiträde till Dibber Årsta Förskola
Dibber Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2026-07-14
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På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs hos och känner trygghet. Vi vet att ledarskapet är avgörande för att vår verksamhet och våra medarbetare ska må bra och lyckas, därför jobbar vi aktivt med att utveckla våra ledare och säkerställa att de har det stöd de behöver.
Är du den vi söker?
Dibber Årsta förskola ingår i Dibbers måltidskoncept Matgården. Det innebär att en del av maten kommer levererad och en del lagas på plats i förskolans kök. All sallad görs på plats i förskoleköket.
Som köksbiträde kommer du vara delaktig i att lära barnen goda och hälsosamma måltidsvanor. Du som person har lätt för att samarbeta i grupp och organisera din egen arbetsdag. "Vi får världens viktigaste värden att växa" är det som genomsyrar vår verksamhet såväl till barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Dina arbetsuppgifter består främst av att:
Förbereda mat och sallad samt lägga upp för servering
Diska och städa i köket
Genomföra egenkontroll
Vem är det vi söker:
Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av att arbeta i ett förskolekök
Du är nyfiken, arbetsvillig och lösningsfokuserad
Du är självgående, men ingår gärna också i team
Du talar god svenska
Du har datorvana
Du har ett giltigt utdrag ut polisens belastningsregister
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan slutdatum.Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber – med hjärta för lärande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803)
Sparrisgatan 7 (visa karta
)
754 46 UPPSALA Kontakt
Karin Edman karin.edman@dibber.se Jobbnummer
10002768