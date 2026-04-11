Köksbiträde sökes till ChopChop Hyllinge
Vi serverar mat och utvecklar människor - Vill du vara med?
ChopChop Hylling söker Köksbiträde söker ny stjärna till köket! Vi planerar att öppna upp i Juni och vi söker dig som gillar du att jobba med händerna, lära dig nya saker och vara en del av ett team med högt tempo och mycket skratt? Perfekt! Vi söker nu köksbiträde som vill jobba heltid (100 %) - med start så snart som möjligt!
Vad gör man hos oss?
Hos oss jobbar du i köket och hjälper till där det behövs.
Du förbereder råvaror - skär grönsaker, kött och annat (vi ser gärna att du har knivvana).
Du jobbar antingen med sushi (kalla köket) eller i varmköket med wok och asiatiska rätter.
Du hjälper till med matlagning, disk och att hålla ordning i köket.
Du tar emot leveranser och ser till att allt är rent och snyggt.
Du jobbar tillsammans med ett team där alla hjälps åt.
Vem är du?
Du har tidigare erfarenhet från restaurang.
Du gillar matlagning och vill bli bättre i köket.
Du har grundläggande knivvana och jobbar snabbt men noggrant.
Du trivs i ett högt tempo och gillar att jobba i team.
Vad får du av oss?
Heltidsjobb i ett växande företag.
Ett skönt team med bra stämning.
Möjlighet att utvecklas och lära dig mer.Publiceringsdatum2026-04-11Om tjänsten
Tjänst: Heltid Lön: Månadslön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7433494-1941115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://work.chopchop.se
Mogölsvägen 2 (visa karta
)
554 75 JONKOPING Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
9848774