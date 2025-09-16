Köksbiträde sökes omgående

Vi söker dig som är serviceinriktad och glad person som håller humöret uppe vid de stressigaste tillfällena. Du ska ha erfarenhet från restaurangbranschen och verkligen vara intresserad av branschen. Hantera matlagning och ge en bra service och klara av ett mycket högt tempo. Stresstålig, Positiv, Snabb , Engagerad och Social. I övrigt gäller sedvanliga arbetsuppgifter inom köket. Dina arbetsuppgifter är lite av allt som ingår i köksmjliö. För rätt person finns möjlighet till högre lön än kollektivavtalet.