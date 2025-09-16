Köksbiträde sökes omgående

Same Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-16


Vi söker dig som är serviceinriktad och glad person som håller humöret uppe vid de stressigaste tillfällena. Du ska ha erfarenhet från restaurangbranschen och verkligen vara intresserad av branschen.
Hantera matlagning och ge en bra service och klara av ett mycket högt tempo.
Stresstålig, Positiv, Snabb , Engagerad och Social.
I övrigt gäller sedvanliga arbetsuppgifter inom köket. Dina arbetsuppgifter är lite av allt som ingår i köksmjliö.
För rätt person finns möjlighet till högre lön än kollektivavtalet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: ansokan.om.jobb@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Same Restaurang AB (org.nr 559117-7216)
Norrlandsgatan 23 (visa karta)
111 43  STOCKHOLM

Jobbnummer
9512388

