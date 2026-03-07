Köksbiträde / kock
Bistro Boulangerie Waxholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Vaxholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Vaxholm
2026-03-07
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bistro Boulangerie Waxholm AB i Vaxholm
Kock / Köksbiträde - La Brisa, Vaxholm
Restaurang La Brisa i Vaxholm söker kockar och köksbiträden för heltid eller deltid.
Restaurangen ligger i Vaxholm i Stockholms skärgård, cirka 35-40 minuter från Stockholm och lätt att pendla till med buss eller bil.
Det är därför meriterande om du kan spanska, men även engelska eller svenska fungerar bra.Publiceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Förberedelser, matlagning (för kockar), disk, städning och allmän hjälp i köket.
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig och positiv
Trivs med att arbeta i team
ingen erfarenhet behövs vi kan lära upp på plats
Anställning: Heltid eller deltid
Arbetsplats: La Brisa, VaxholmSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till:info@labrisa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@labrisa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bistro Boulangerie Waxholm AB
(org.nr 556946-7417)
Söderhamn 6 (visa karta
)
185 31 VAXHOLM Arbetsplats
La Brisa Vaxholm Jobbnummer
9783316