Köksbiträde / kock

Bistro Boulangerie Waxholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Vaxholm
2026-03-07


Kock / Köksbiträde - La Brisa, Vaxholm
Restaurang La Brisa i Vaxholm söker kockar och köksbiträden för heltid eller deltid.
Restaurangen ligger i Vaxholm i Stockholms skärgård, cirka 35-40 minuter från Stockholm och lätt att pendla till med buss eller bil.
Det är därför meriterande om du kan spanska, men även engelska eller svenska fungerar bra.

Dina arbetsuppgifter
Förberedelser, matlagning (för kockar), disk, städning och allmän hjälp i köket.
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig och positiv
Trivs med att arbeta i team
ingen erfarenhet behövs vi kan lära upp på plats

Anställning: Heltid eller deltid
Arbetsplats: La Brisa, Vaxholm

Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till:
info@labrisa.se

Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@labrisa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bistro Boulangerie Waxholm AB (org.nr 556946-7417)
Söderhamn 6 (visa karta)
185 31  VAXHOLM

Arbetsplats
La Brisa Vaxholm

Jobbnummer
9783316

