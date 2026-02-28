Köksbiträde/kock
Ängelholms Hamnkrog AB / Restaurangbiträdesjobb / Lund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lund
2026-02-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms Hamnkrog AB i Lund
, Helsingborg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Nancys Steakhouse Nova Lund
Vi på Nancys Steakhouse Nova Lund söker nu en passionerad och erfaren kock/köksbiträde som vill bli en del av vårt härliga team!
Hos oss serveras amerikansk mat (burgare) med fokus på hög kvalitet, smak och god upplevelse för våra gäster.
VI SÖKER DIG SOM :
Har flera års erfarenhet som kock/köksbiträde, gärna inom grill och Steakhouse
Brinner för matlagning och råvaror av hög kvalitet
Trivs i ett högt tempo och håller ordning i köket
Är ansvarsfull, noggrann och positiv
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en bra stämning i teamet
Plats: Nancys Steakhouse Nova LundPubliceringsdatum2026-02-28Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev tillKristian@nancys.nu
Märk mejlet med " Nancys Nova Lund
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: kristian@nancys.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nancys Nova Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Hamnkrog AB
(org.nr 556669-0953)
Företagsvägen 10 (visa karta
)
227 61 LUND Arbetsplats
Nancys Steakhouse Nova Lund Jobbnummer
9769345