Köksbiträde Kalls skolkök
Åre Kommun, Måltid / Restaurangbiträdesjobb / Åre Visa alla restaurangbiträdesjobb i Åre
2026-02-02
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Måltid i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som köksbiträde vid Kalls mottagningskök får du servera den lagade maten, förädla grönsaker, baka bröd samt sköta disk.
50% av livsmedlen är KRAV, ekologiska, MSC-märkta, fairtrade eller närproducerade. Vi väljer alltid 100% svenskt kött och svenska köttprodukter.
Vi ser framemot din ansökan!Kvalifikationer
* Erfarenhet av offentlig måltid
* Utbildning HACCP/egenkontroll
Vi söker dig som är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du är en nyfiken person som söker information och har lätt för att se förbättringsmöjligheter utifrån nya perspektiv.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Måltid Kontakt
tf måltidschef
Karl Dumky karl.dumky@are.se Jobbnummer
9716727