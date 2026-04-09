Köksbiträde
2026-04-09
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Köksbiträde till Vängårdens kök - Vännäs kommun
Kostavdelningen i Vännäs kommun söker ett köksbiträde till Vängårdens kök. Köken ingår i kommunens kostverksamhet, där cirka 30 medarbetare arbetar tillsammans på tre olika kök med att laga god, varierad och näringsriktig mat till elever och kommunens medborgare.
Som köksbiträde vid Vängårdens kök arbetar du med varierande arbetsuppgifter som förekommer i storkök. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat salladsberedning, packning av matlådor, servering, disk samt viss matlagning.
I tjänsten ingår även att vid behov fungera som backup åt vår chaufför vid matleveranser, både till äldreboenden samt till personer med matlåda. Helgtjänstgöring förekommer och inkluderar matkörning, vilket innebär att B-körkort är ett krav.
Arbetet innebär samverkan mellan köken inom verksamheten, vilket gör att arbete vid andra kök och tillsammans med olika arbetslag kan förekomma.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av arbete i storkök och som trivs i en verksamhet där kvalitet, service och ansvar är i fokus. Erfarenhet av packning av matlådor samt arbete i kostdataprogrammet Mateo eller liknande system är meriterande.
Du har ett intresse för mat och måltider och är mån om att ge god service med ett respektfullt och professionellt bemötande. För dig är det viktigt att bidra till att våra brukare och kunder får en trygg och positiv upplevelse.
Du har god datavana, då beställningar, kommunikation och dokumentation i stor utsträckning sker digitalt. Det är också ett krav att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Du har förmåga att anpassa dig efter förändrade förutsättningar och kan hantera nya situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Samarbete och god kommunikation är viktiga egenskaper, då arbetet sker tillsammans med många kollegor och vi gemensamt ansvarar för att verksamheten fungerar väl.
Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer och rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1
911 32 VÄNNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vännäs Kontakt
Kostchef
Emma Karlsson 070-6742617 Jobbnummer
9843664