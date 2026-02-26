Köksbiträde
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
köksbiträde och restaurangbiträde
Vi söker nu engagerad och driven heltidspersonal till våra mexikanska restauranger.
Är du serviceinriktad, stresstålig och gillar att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten
Arbetet är varierande och består av:
Servering
Kassaarbete
Matlagning
Förberedelser (prepp)
Städning och ordning i restaurangen
Du blir upplärd på plats, så tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Arbetstider
Tjänsten är på heltid med varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Vi söker dig som:
Talar svenska och engelska
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Är flexibel och kan arbeta i team
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Är social,glad och positiv
Svenska och Engelska är ett krav
Spanska är meriterande men inget krav.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: alexandra.tomtoms@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Madricki Vittles AB
prinsgatan 10
413 05 GÖTEBORG

Arbetsplats
TomToms Burritos
