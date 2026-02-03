Köksbiträde

Chbg Elefa AB / Restaurangbiträdesjobb / Botkyrka
2026-02-03


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Chbg Elefa AB i Botkyrka, Stockholm eller i hela Sverige

Köksbiträde sökes
Vi söker nu en köksbiträde till vårt team.

Publiceringsdatum
2026-02-03

Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde kommer du att hjälpa till med förberedelse av mat, diskning, städning av köket samt andra förekommande arbetsuppgifter i köket.

Kvalifikationer
Du är stresstålig och kan arbeta i team

Du är ansvarstagande och noggrann

Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö

[Heltid/Deltid/Timanställning]

Lön enligt överenskommelse

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
endast via mail
E-post: info@cafecups.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Chbg Elefa AB (org.nr 556660-4020)
Fleminggatan 18 (visa karta)
112 26  STOCKHOLM

Jobbnummer
9721520

Prenumerera på jobb från Chbg Elefa AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Chbg Elefa AB: