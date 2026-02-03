Köksbiträde
2026-02-03
Köksbiträde sökes
Vi söker nu en köksbiträde till vårt team.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde kommer du att hjälpa till med förberedelse av mat, diskning, städning av köket samt andra förekommande arbetsuppgifter i köket.Kvalifikationer
Du är stresstålig och kan arbeta i team
Du är ansvarstagande och noggrann
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
[Heltid/Deltid/Timanställning]
Lön enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
endast via mail
E-post: info@cafecups.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "köksbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Chbg Elefa AB
(org.nr 556660-4020)
Fleminggatan 18 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Jobbnummer
9721520