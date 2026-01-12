Köksbiträde
2026-01-12
Som Köksbiträde på Leksand Sommarland och Leksand Resort blir du en viktig del av köksteamet som ser till att allt flyter på bakom kulisserna. Du arbetar nära våra kockar och hjälper till med förberedelser, enklare matlagning och att hålla köket rent, organiserat och redo för dagens gäster. Tempot kan vara högt, men tillsammans med ditt team skapar du ordning, arbetsglädje och goda matupplevelser för tusentals besökare varje dag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Assistera kockarna i köket med förberedelser och enklare matlagning
Förbereda råvaror, lägga upp sallader och fylla på bufféer
Hålla köksytor rena, organiserade och hygieniska
Vid behov stötta kök och restaurang med plock, disk och andra sysslor
Följa rutiner för livsmedelshygien och säkerhet
Vi söker dig som trivs i ett aktivt arbete med högt tempo där du får hugga i och hjälpa till där det behövs. Du är noggrann, effektiv och har lätt för att följa rutiner, särskilt när det gäller hygien och livsmedelshantering. Du samarbetar gärna med kockar och kollegor, men är också trygg med att arbeta självständigt när det krävs. Eftersom tjänsten innebär ett tätt samarbete med kök och servis samt en del gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och/eller engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster - det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag.
Arbetstider varierar efter restaurangernas öppettider så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Resorts femstjärniga familjecamping ligger mitt bland tallar i ett grönskande lugn alldeles intill sjön Siljan, granne med Leksand Sommarland. Vi har boenden från tält till lyxiga stugor. På Leksand Resort finns massor av roliga aktiviteter för hela familjen, restauranger, kiosker, butik och skön avkoppling med sevärdheter runt knuten. En natt i juli tar vi under högsommaren emot upp till 4000 övernattande gäster.
Leksand Sommarland & Leksand Resort är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
