Köksbiträde hos Gålö Havsbad
Är du en kreativ och noggrann kallskänka som trivs i en vacker skärgårdsmiljö? Då kan detta vara den perfekta tjänsten för dig! Gålö Havsbad är en populär destination som erbjuder en unik matupplevelse i en avslappnad atmosfär. Denna tjänst ger dig möjligheten att vara en del av ett engagerat team och skapa minnesvärda smakupplevelser för våra gäster.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som köksbiträde hos oss kommer du att ha en central roll i köket. Dina arbetsuppgifter inkluderar att förbereda och tillaga kalla rätter och lättare varma rätter såsom sallader, förrätter, smörgåsar och desserter. Du kommer att ansvara för att maten håller högsta kvalitet och en tilltalande presentation. Arbetet utförs med färska och säsongsbetonade råvaror och du spelar en viktig roll i att säkerställa god hygien och ordning i köket. Samarbetet med övrig kökspersonal och serveringspersonal är även en viktig del av rollen, liksom att vara involverad i skapandet och utvecklandet av nya kreativa rätter.
Tjänsten är 75%-100% efter överenskommelse
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet som köksbiträde eller motsvarande utbildning.
* Är noggrann, kreativ och har ett öga för detaljer.
* Har god kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll.
* Kan arbeta effektivt i ett högt tempo och är stresstålig.
* Är en teamspelare med utmärkt kommunikationsförmåga.
* Är flexibel och kan arbeta dagtid, kvällar och helger.
Vi erbjuder:
* En fantastisk arbetsplats i en vacker skärgårdsmiljö.
* Möjlighet att utveckla dina färdigheter och kreativitet.
* Ett positivt och engagerat team att arbeta tillsammans med.
* Kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor.
* Säsongsanställning med start i maj och avslut i september.
Är du redo att ta steget och bli en del av vårt team? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Maria Jonasson. Märk din ansökan "Kallskänka Gålö Havsbad". Intervjuer genomförs löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Gålö Havsbad, är en resort med fyrstjärning camping, stugor, konferenslokaler,aktiviteter mm
Vi ligger i mitt i ett naturreservat, 3,5 mil söder om Stockholm i Haninge
Hit kommer gäster ifrån närområdet, Stockholm, turister i från Sverige och Europa.
Läs mer om oss här www.galohavsbad.seKvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lojoma AB
(org.nr 556671-9653), http://www.galohavsbad.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gålö Havsbad Kontakt
Maria Jonasson maria@galohavsbad.se 0850033880 Jobbnummer
9653017