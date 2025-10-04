Köksbiträde
2025-10-04
Vi söker en köksbiträde som ska hjälpa till i köket, förbereda råvaror, diska, städa m.m.
Du ska vara stresstålig, ordningsam, kunna arbeta i team.
Ingen erfarenhet & Ingen språkkrav.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Mediterrean BBQ, Emporia Shoppingcenter, Malmö
E-post: l.koc@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arkoc restaurang AB
(org.nr 559322-1434)
Hyllie Stationsväg 22 P-20200 (visa karta
)
215 32 MALMÖ Jobbnummer
9540698