Vi söker en köksbiträde som ska hjälpa till i köket, förbereda råvaror, diska, städa m.m.
Du ska vara stresstålig, ordningsam, kunna arbeta i team.
Ingen erfarenhet & Ingen språkkrav.
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Mediterrean BBQ, Emporia Shoppingcenter, Malmö
E-post: l.koc@hotmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Arkoc restaurang AB (org.nr 559322-1434)
Hyllie Stationsväg 22 P-20200 (visa karta)
215 32  MALMÖ

9540698

