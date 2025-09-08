Köksbiträde
2025-09-08
Köksbiträde till storhushåll - För vår kunds räkning
Vi söker nu en noggrann och arbetsvillig köksbiträde till ett storhushåll. Om du är van vid att arbeta i en snabb och strukturerad miljö, har ett öga för detaljer och trivs med att stötta i köket, kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som köksbiträde i ett storhushåll kommer du att vara en viktig del av köksteamet och dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
Förberedelse av råvaror och enklare matlagning
Stöd vid servering av mat
Diskning och städning av kök och serveringsytor
Skötsel av köksutrustning och maskiner
Hjälpa till med hantering av matavfall och förbrukningsmaterial
Säkerställa att hygien- och säkerhetsrutiner följs
Arbetet sker enligt fast schema och arbetstiderna kan variera beroende på uppdragets art.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från storhushåll, storkök eller liknande (meriterande men inte ett krav)
Är noggrann, flexibel och har god arbetsmoral
Har förmåga att arbeta effektivt i högt tempo
Är van vid att arbeta i team och ta initiativ
Har god kännedom om hygienrutiner och arbetsmiljölagstiftningSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
OBS! Skriv ansökningskoden: SHKB010 i övrig information.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHKB010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
