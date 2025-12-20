Köksbiträde - Sushirestaurang
2025-12-20
Umizu söker efter köksbiträden som är intresserade av att ett heltidsjobb.
Speciellt intressant är personer som är intresserade av att utvecklas i köket då vi har erfarna kockar som kan lära andra. Det är viktigt att du känner dig bekväm med att hålla ordning på rutiner och ge feedback till kollegor. Därmed så vill vi att du är ansvarstagande.
Umizu is looking for a team kitchen assistants for fulltime positions.
If you're interested in learning skills in the kitchen from experienced chefs it you'd be especially interesting for us. It's important you feel comfortable to maintain routines and give feedback to colleagues. As such it's important that you have a strong sense of responsibility. Så ansöker du
