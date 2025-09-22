Köksarbetare
2025-09-22
Dumplings fabrik "Dill" behöver arbetare.
1 skift från 07:30 till 13:30.
från 08:00 till 14:00.
från 09:30 till 14:30.
Uppfyllande av produktionsplanen är obligatoriskt.
Snabba, ansvarsfulla arbetare behövs
Maskintillverkade dumplings, montering och förpackning av dumplings, förberedelse av fyllningar, förberedelse av förpackningar och etiketter, knådning av deg, vägning, diskning av gastronormbehållare, rengöring av arbetsytor, iakttagande och förståelse av arbetsmiljöföreskrifter, iakttagande av arbetsmiljö- och brandskyddsföreskrifter samt kännedom om och tillämpning av hygienstandarder.
Om du är intresserad av den här tjänsten, vänligen meddela oss vilken tid som passar dig och om du är redo att arbeta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info.dill2023@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resume". Arbetsgivare Tkach, Yuliia
Hagadalsgatan 8 b (andra voningen) (visa karta
)
615 32 VALDEMARSVIK Arbetsplats
Dill Kontakt
Yuliia Tkach info.dill2023@gmail.com Jobbnummer
9519078