Köksansvarig till Malmaskolan
2025-08-13
Vill du vara med och forma framtidens skolmåltider? Har du ett brinnande intresse för mat, hållbarhet och människor - och dessutom ett naturligt ledarskap? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Vi söker en köksansvarig till Malmaskolan - en nyckelperson som med engagemang, struktur och kreativitet leder det dagliga arbetet i köket. Här lagar vi mat till cirka 700 elever varje dag, varav en del levereras till ett närliggande kök. Vi serverar även frukost och mellanmål till fritidsverksamheten.
Du arbetar tillsammans med ett team på fyra kollegor och har ett nära samarbete med andra kök i området.
Tillsammans skapar ni måltider som inte bara mättar, utan också inspirerar till goda matvanor och främjar elevernas hälsa och välmående.Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
Som köksansvarig är du både operativ och strategisk. Du:
* Leder och fördelar det dagliga arbetet i köket
* Skapar engagemang och arbetsglädje i teamet
* Säkerställer kvalitet, struktur och god arbetsmiljö
* Driver utveckling och förbättringar i både kök och måltidsmiljö
* Ansvarar för menyplanering som väcker nyfikenhet, samt för att arrangera temadagar och evenemang som gör måltiderna till en positiv upplevelse för eleverna.
* Bygger goda relationer genom tydlig kommunikation och samarbete med elever, pedagoger, vårdnadshavare och kollegor.
* Bidrar aktivt i Måltidsenhetens utvecklingsarbete och arbetsgrupperKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och inspirerande ledare. Du har förmågan att se helheten, men också öga för detaljer. Du är lösningsfokuserad, nyfiken och har ett stort engagemang för mat, människor och hållbarhet.
Du har:
* Gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel, eller motsvarande erfarenhet
* Goda kunskaper i svenska (tal, skrift, läsförståelse)
* Datorvana och erfarenhet av Officepaketet
* Ett genuint intresse för att utveckla måltider och måltidsmiljöer
* Erfarenhet från offentliga måltider är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
