Kökbiträdare
Kazoku Luleå AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
2026-07-05
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Hej!
Restaurang Kazoku söker:
• Sushiassistent
• Diskare
• Köksbiträde
Sushiassistent:
Vi erbjuder arbete mellan 70 %–80 %.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i restaurangkök, är snabb, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Diskare & köksbiträde:
Vi erbjuder minst 70 % tjänst (28 timmar per vecka).
Vi söker dig som är snabb och arbetsvillig.
Välkommen att skicka din ansökan och CV till:kazoku.lulea@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: kazoku.lulea@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kazoku Luleå AB
(org.nr 556978-5818) Arbetsplats
Kazoku Lulea AB Jobbnummer
9992758