Kockassistent
Nordgoo AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-05
Vi söker dig som vill jobba som kockassistent hos oss, en av Stockholms finare kinesisk ramen restaurang!
Vi söker dig som är positiv, självgående och stresstålig.
Restaurangen har fokus på både lunch och middagsservering. Som kockassistent hos oss är det viktigt att du kan arbeta i mycket högt tempo, behålla lugnet och ha många bollar i luften.
Som kockassistent hos oss kommer du att jobba med att:
• förbereda kött och grönsaker
• knåda deg
• självständigt bräsera nötsena samt göra nötbenssoppbas och kontrollera dess sälta
• woka nudlar
• hålla rent
Kvalifikationer: För att du ska kunna utföra ett bra jobb på arbetsplatsen behöver du uppfylla följande kvalifikationer:
• erfarenhet av att laga kinesisk mat likt den som beskrivs ovan
• flexibilitet kring arbetstider
• stresstålighet
• kunna lite kinesiska, dock inget krav på att kunna skriva kinesiska
• kunna använda ätpinnar skickligt (För vi behöver ätpinnar för att få nudlar)
• kunna hantera kniv mycket skickligt
Eftersom vi är en liten resturang måste du vara beredd på att även göra andra saker som behövs i resturangen tex diska och servera gäster.
Låter tjänsten intressant? Sök jobbet idag då vi går igenom ansökningarna löpande.
Vi har fått för mycket sökande utan kvalifikationer vilket belastar processen i onödan. Sök bara om du har rätt kvalifikationer!
Välkommen att skicka din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: hello@oxlan.se Arbetsgivare Nordgoo AB
