kockar och Servicepersonal

Vi på Panelen Steakhouse befinner oss mitt i centrum och är minst sagt en livlig restaurang. Vi är alltid ett populärt val, och därmed vill vi utöka med kockar/serveringspersonal till vårt härliga team.
Har du viljan och förmågan att leverera en minnesvärd upplevelse för våra gäster? Är du intresserad av mat och dryck? Då passar du perfekt in i Panelen familjen.
Det viktigaste för oss är att du har en stor social kompetens, är stresstålig, nyfiken och kan grunderna för yrket.
Vi har många resande / turister som besöker restaurangen, så grunderna för engelska är ett krav.
Vi söker dig som vill arbeta lunch, eftermiddag, kvällar och helger.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är servering av a la carte, kassahantering med vissa lunch pass.
Har du bar/Vin kunskap är det meriterande.
Vi lägger stor vikt i de råvaror vi serverar och presenterar bara det bästa på marknaden, är detta lika viktigt för dig så vet du vad du ska göra.
Vi söker främst 100% -tjänst, men även 80, 75 & 50%. Så ansöker du
