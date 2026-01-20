Kock Visby sommar 2026
Nt Management AB / Kockjobb / Gotland Visa alla kockjobb i Gotland
2026-01-20
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nt Management AB i Gotland
Vill du arbeta i några av Visbys mest välkända restaurangmiljöer i sommar? Inför säsongen söker vi nu kockar till Kallis, Wisby Strand och Strands Veranda.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som kock hos oss är du en viktig del av köksteamet och arbetar med allt från förberedelser till service i ett högt tempo. Vi lagar mat med fokus på kvalitet, smak och gästupplevelse - både i restaurangmiljö och vid event.
Vi söker dig som
Har kockutbildning eller relevant erfarenhet
Trivs med att arbeta i team och i ett stundtals högt tempo
Är noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Har ett genuint intresse för mat och kvalitet
Kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder
Säsongsanställning från början av juni till slutet av augusti
Arbete på tre etablerade och populära verksamheter
Ett engagerat och sammansvetsat team
En utvecklande sommar i unik miljö nära havetOm företaget
Kallis, Wisby Strand och Strands Veranda är välkända destinationer i Visby för mat, möten och upplevelser. Under sommarsäsongen har vi ett högt tempo och stort fokus på kvalitet, service och helhetsupplevelse.
Plats: Visby, Gotland
Period: Början av juni - slutet av augusti
Låter det intressant? Skicka in din ansökan och bli en del av sommaren hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: max@mrfrench.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nt Management AB
(org.nr 556677-1555) Arbetsplats
Nmt Management AB Jobbnummer
9695519