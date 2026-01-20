Kock Visby sommar 2026

Nt Management AB / Kockjobb / Gotland
2026-01-20


Visa alla kockjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nt Management AB i Gotland

Vill du arbeta i några av Visbys mest välkända restaurangmiljöer i sommar? Inför säsongen söker vi nu kockar till Kallis, Wisby Strand och Strands Veranda.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Om tjänsten
Som kock hos oss är du en viktig del av köksteamet och arbetar med allt från förberedelser till service i ett högt tempo. Vi lagar mat med fokus på kvalitet, smak och gästupplevelse - både i restaurangmiljö och vid event.
Vi söker dig som
Har kockutbildning eller relevant erfarenhet

Trivs med att arbeta i team och i ett stundtals högt tempo

Är noggrann, ansvarstagande och stresstålig

Har ett genuint intresse för mat och kvalitet

Kan arbeta kvällar och helger

Vi erbjuder
Säsongsanställning från början av juni till slutet av augusti

Arbete på tre etablerade och populära verksamheter

Ett engagerat och sammansvetsat team

En utvecklande sommar i unik miljö nära havet

Om företaget
Kallis, Wisby Strand och Strands Veranda är välkända destinationer i Visby för mat, möten och upplevelser. Under sommarsäsongen har vi ett högt tempo och stort fokus på kvalitet, service och helhetsupplevelse.
Plats: Visby, Gotland
Period: Början av juni - slutet av augusti
Låter det intressant? Skicka in din ansökan och bli en del av sommaren hos oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: max@mrfrench.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nt Management AB (org.nr 556677-1555)

Arbetsplats
Nmt Management AB

Jobbnummer
9695519

Prenumerera på jobb från Nt Management AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nt Management AB: