Kock / Vikarie i förskolekök
Stiftelsen Äppellunden / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-07-13
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Äppellunden är en liten fristående förskola med fokus på den fria leken, utevistelse, hälsa och miljö. Förskolan ligger i anslutning till det nybyggda området Råbylund.
Vi söker nu en vikarie till vårt förskolekök. Vi söker dig som har ett genuint intresse av att laga god vegetarisk och hälsosam mat. Vi vill att du är självständig och professionell, tar ansvar och är snabblärd och plikttrogen. Du förväntas kunna laga enkel vegetarisk mat, förbereda mellanmål och ta ansvar för disk och städning av kök. Vi önskar att du har god kunskap om livsmedelshygien. Vi hoppas att du tycker om att arbeta i en miljö där barnens behov står i centrum och är beredd att också hjälpa till i barngrupp vid behov.
Ett stort plus är därför om du har ett intresse för att skapa goda, näringsrika och hållbara måltider för barn samt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn.
En positiv inställning, ett trevligt bemötande och en stark motivation och glädje inför sitt uppdrag värderas högt!
För att få arbeta inom förskolan måste du visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer utdraget från Polisen vilket tar ca 2 veckor. Belastningsregistret ska visas upp innan du kan erbjudas timanställning.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all form av kontakt med annonsförsäljare, rekryteringssajter eller liknande tjänster! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: fridhill@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock / Vikarie i kök". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Äppellunden
Stora Råby byaväg 53 (visa karta
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224 80 LUND Arbetsplats
Stiftelsen Äppellunden Jobbnummer
10001854