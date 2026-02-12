Kock timvikarie
2026-02-12
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för fysisk samhällsplanering, teknisk förvaltning av fastigheter och gator, lokalvårds- och måltidsverksamhet samt handläggning av ärenden inom plan- och byggområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem enheter och det är plan, bygg och MEX, lokalvård, två måltidsenheter och tekniska enheten som inkluderar gata/park och fastighet.
Vill du förstärka vårt team som skapar näringsrika tilltalande måltider till våra gäster? Vi söker nu kockar för timvikariat.
Hos oss på måltidsenheten kommer du få ett stimulerande arbete i en kommun med högt uppskattad måltidsverksamhet. Vi tror på måltiden som helhet och har som mål att all mat ska tillagas från grunden, med så lite halvfabrikat som möjligt. Maten ska vara god, näringsriktig och tilltalande för ögat. Inom måltidsenheten har vi totalt 13 kök i centrala Munkedal, Hällevadsholm, Dingle och Hedekas placerade på våra äldreboenden, skolor och förskolor. Vi tillagar allt från cirka 20 till 700 portioner i våra kök.
Beskrivning av arbetet
Som kock i våra kök tillagar du goda och näringsriktiga måltider av god kvalitet till våra gäster. Du kommer bereda och tillaga måltider till verksamhetens gäster, oftast direkt från råvara, och tillsammans med dina kollegor delar du ansvaret för att säkerställa en god livsmedelshygien utifrån såväl livsmedelshantering enligt lag, riktlinjer och rutiner som daglig rengöring av köket. Du tar emot, kontrollerar och packar upp inleveranser av varor och livsmedel samt vid behov genomför beställningar för verksamhetens servering samt förbrukningsmaterial.
Vi söker dig som
- har kock- eller storköksutbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- har arbetat i storkök och/eller restaurang.
- har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
- har B-körkort och tillgång till egen bil.
- är förtrogen med olika regelverk såsom livsmedelshygien och egenkontroll.
- har utbildning i livsmedelshygien (meriterande).
- har utökad kunskap och erfarenhet av dietkost och konsistensanpassad kost (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Om du är en person som tycker det är naturligt att vara serviceinriktad och flexibel utifrån verksamheternas behov, väntar ett omväxlande arbete dig. Vi uppskattar att du är självgående, lojal och har du lätt för att samarbeta i grupp tror vi att vi kommer trivas bra tillsammans.
Vi erbjuder dig
- Vi har väl utrustade kök, varav flera är relativt nybyggda eller renoverade.
- Vi har trevliga matsalsmiljöer till våra gäster.
Vi vill informera dig om
- Som timvikarie hos oss innebär det att du blir erbjuden att arbeta vardagar och helger, på våra boenden, förskolor och skolor inom hela vår kommun.
- Vi kommer att använda oss av språktester för att verifiera din förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
- Vi vill att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
- Vi kommer genomföra intervjuer löpande, så du är välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
• görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
• görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
• görs kontroll gentemot IVO:s register.
• behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/121". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
(org.nr 212000-1330) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Måltidsenheten centrala Kontakt
Jonas Gustafsson 052418319
9737894