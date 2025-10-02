Kock till Villa Foresta

Stockholm Meeting Selection AB / Kockjobb / Stockholm
2025-10-02


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholm Meeting Selection AB i Stockholm, Lidingö, Täby, Ekerö, Upplands-Bro eller i hela Sverige

Kock till Villa Foresta - Lidingös vardagsrum

Villa Foresta på Lidingö har under det senaste året utvecklats till en levande mötesplats för gastronomi, musik och upplevelser. Nu söker vi en passionerad kock som vill vara med och ta vår matupplevelse till nästa nivå.

Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö med höga ambitioner där hållbarhet, kvalitet och säsongsbetonade råvaror står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team som älskar att ge våra gäster det lilla extra - varje dag.

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet av både kall- och varmkök
• Brinner för hantverksmässig matlagning
• Är självgående, kreativ och gillar att utvecklas
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är stresstålig, lyhörd och gillar att jobba i team

Vi erbjuder:

• Heltidstjänst med 6 månaders provanställning
• Arbetstider dag och kväll, måndag till söndag
• Kollektivavtal, marknadsmässig lön och fina förmåner inom vår hotell- och restaurangfamilj

Vill du vara med och skapa något unikt? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Välkommen till Villa Foresta - där vardagen blir en upplevelse.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholm Meeting Selection AB (org.nr 556817-9799)

Jobbnummer
9536867

Prenumerera på jobb från Stockholm Meeting Selection AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholm Meeting Selection AB: