Kock till Villa Foresta
2025-10-02
Kock till Villa Foresta - Lidingös vardagsrum
Villa Foresta på Lidingö har under det senaste året utvecklats till en levande mötesplats för gastronomi, musik och upplevelser. Nu söker vi en passionerad kock som vill vara med och ta vår matupplevelse till nästa nivå.
Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö med höga ambitioner där hållbarhet, kvalitet och säsongsbetonade råvaror står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team som älskar att ge våra gäster det lilla extra - varje dag.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av både kall- och varmkök
• Brinner för hantverksmässig matlagning
• Är självgående, kreativ och gillar att utvecklas
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är stresstålig, lyhörd och gillar att jobba i team
Vi erbjuder:
• Heltidstjänst med 6 månaders provanställning
• Arbetstider dag och kväll, måndag till söndag
• Kollektivavtal, marknadsmässig lön och fina förmåner inom vår hotell- och restaurangfamilj
Vill du vara med och skapa något unikt? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Välkommen till Villa Foresta - där vardagen blir en upplevelse. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Stockholm Meeting Selection AB
