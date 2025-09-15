Kock till Vasaskolan
2025-09-15
I sektor service spelar du en viktig roll i att hålla vårt samhälle igång. Vi arbetar med allt från fastighetsskötsel, offentliga måltider och lokalvård till underhåll av gator, parker och ledningsnät - här bidrar du direkt till att skapa en bättre vardag för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling, samarbete och nytänkande. Välkommen till oss, här finns det alltid plats för fler som vill göra skillnad!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
På Vasaskolan har cirka 600 inskrivna elever. I skolrestaurangen serveras elever och pedagoger lunch som består av dagens lunch samt ett grönt alternativ. Till detta bjuds en variationsrik salladsbuffé en knäckebrödshörna med tillhörande spreads. Maten lagas från grunden med svenska råvaror.
Vi söker nu en kreativ kock som tillsammans med övriga medarbetare ska laga god och näringsriktigt mat till våra gäster.Kvalifikationer
Vi söker dig som har treårig kockutbildning samt minst 3 års erfarenhet från yrket. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att laga mat till många och erfarenhet av att öka det gröna på tallriken.
Vi lägger stor vikt vid att du är serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer med gäster, arbetskamrater och övriga samarbetspartners.
Vi söker dig som är en trygg och ansvarstagande medarbetare samt har ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande mot såväl gäster som kolleger. Du har goda kunskaper som kock och har en vilja att utveckla våra måltider. Du är lösningsinriktad, positiv och driven person med ambitioner och arbetsglädje.
Att ta ansvar och ha lätt för att samarbeta med dina kollegor är en självklarhet för dig.
Du är engagerad har lätt för att skapa förtroende med både elever, vårdnadshavare och pedagoger. En god portion humor och glimten i ögat är också mycket välkommet.
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://skovde.se/naringsliv-arbete/Jobba-hos-oss/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278032". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning måltidsverksamhet Kontakt
Enhetschef
Patrik Olofsson 0500498815 Jobbnummer
9508677