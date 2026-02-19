Kock till Surahammars Golfrestaurang
2026-02-19
Självgående kock med ansvarskänsla sökes till Surahammars Golfrestaurang. Jobbet innebär allt från att göra smörgåsar, öppna/stänga kiosken, fylla på lunchbuffén, a la carte, stå i kassan, diska, städa m.m. Vi har mycket kundkontakt så ett glatt humör och serviceinriktad är ett måste. Vi är ett litet gäng som jobbar tillsammans i ett litet kök så kommunikation och teamkänsla är otroligt viktigt. Vi har öppet 7 dagar i veckan från klockan 8.00, man jobbar mestadels dagtid med kvällar kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Mail
E-post: surahammarsgolfrestaurang@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FoD restauranger i Surahammar AB
Golfbanevägen 5
735 34 SURAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Surahammars Golfrestaurang Jobbnummer
