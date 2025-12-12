Kock till SÄS - vikariat
Västra Götalandsregionen / Kockjobb / Borås Visa alla kockjobb i Borås
2025-12-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Område måltiders tjänster omfattar patientmåltider, livsmedelsförsörjning, catering och restaurang inom Västra Götalandsregionen.
Köket på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås är ett brickkök med ansvar för produktionen av både patientmåltider och mat till vår restaurang.
Nu söker vi en kock för ett vikariat under perioden 2026-02-23 t.o.m. 2026-12-31. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som kock erbjuds du ett utvecklande arbete där du förbereder och lagar goda, säkra och hälsosamma måltider till våra patienter och besökare. Du erbjuds variation i ditt arbete och arbetar med allt från daglig planering, tillagning av måltider och specialkoster till ansvar för uppföljning och egenkontroller. I arbetsuppgifterna ingår även att samarbeta med kökspersonal och personal på vårdavdelningarna för att möta patienternas behov samt ge bästa service till både patienter och gäster i vår restaurang.
Arbetstiden är förlagd under dagtid med varierande tider, måndag-söndag.
För att ge god service i rollen som kock behöver du:
visa intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete
vara noggrann och ansvarstagande
ha ett gott bemötande och samarbeta bra tillsammans med andra
vara flexibel och ha förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter
Du har en avklarad gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel, alternativt annan gymnasieutbildning som tillsammans med arbetslivserfarenhet bedöms som likvärdig. Du har ett stort intresse för matlagning och viljan att utvecklas och lära dig mer inom kockyrket. Vidare krävs att du har aktuella kunskaper om egenkontrollprogram och livsmedelshygien.
Du behöver kunna kommunicera väl på svenska då du kommer ha dialog med kunder och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Som person är du noggrann och driver själv ditt arbete framåt, samtidigt som du enkelt kan anpassa dig efter nya förutsättningar. Vidare kräver arbetet ett intresse för matens presentation, både till patienter och till gäster i restaurangen, där måltiden ska vara en positiv upplevelse för ögat såväl som för smaken. Du har en god IT- och datorvana.
Tidigare erfarenhet av tillagning av specialkost samt erfarenhet av beställningssystemet Matilda är meriterande för tjänsten.
Vårt erbjudande
Vi kan service och vet vikten av att vårt arbete görs rätt. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. En hälsosam arbetsplats med fokus på arbetsglädje och kompetensutveckling är viktigt för oss. Läs mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Västra Götalandsregionen nedan.Övrig information
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat under perioden 2026-02-23 t.o.m. 2026-12-31. Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden. Frågor om tjänsten hanteras av avdelningschef Emma Tingberg, 070-445 01 24.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Måltider Kontakt
Emma Tingberg 070-4450124 Jobbnummer
9640654