Kock till restaurang Tullhuset i Östhammar
2025-09-07
Nu söker vi flera medarbetare till restaurang Tullhuset i Östhammar med stor möjlighet till att vara med och forma verksamheten med fokus på vällagad á la carte,
Vill du jobba med ett härligt gäng som har glimten i ögat. Vi siktar på att utveckla en välbesökt skärgårdskrog med både lokalbor och turister.
Som kock kommer du jobba både kvällar och helger, oftast i ett högt tempo men det finns lugnare perioder också.
Erfarenhet är alltid en merit men vi går mycket på personlighet, hög arbetsmoral och bra attityd.
Du är en positiv person som tillsammans med övriga teamet upprätthåller en bra stämning. Du är smaksäker, lugn och kontrollerad under stressiga situationer och har passion för matlagningen. Du får gärna bidra med nya idéer och förslag till menyn.
Både heltid och deltidsarbete erbjuds enligt överenskommelse.
Vi arbetar med schyssta villkor och tror på att man ska kunna ha ett liv även utanför arbetet!
Är du den stjärnan vi söker? Eller vill du veta mer? tveka inte på att höra av dig! Vi ser framemot din ansökan.
Anställningar och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: oskar.haggkvist@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M&O Restauranger AB
(org.nr 559221-1964), https://tullhusetosthammar.se/
Sjötorget 16 (visa karta
)
742 32 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Restaurang Tullhuset Kontakt
Oskar Häggkvist oskar.haggkvist@hotmail.se 0702663748 Jobbnummer
9496000