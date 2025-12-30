Kock till Ragerud Kök
2025-12-30
Ragnerud Kök på Ragnerud Vandringsdestination i södra Dalsland
Vill du laga mat i en miljö där naturen alltid är nära och där hållbarhet, genuina råvaror och varm gästupplevelse står i centrum?
Ragnerud Kök söker nu två passionerade kockar som vill vara med och forma nästa kapitel i vår matresa.Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Ragnerud Vandringsdestination är en plats där lugn, äventyr och smakupplevelser möts. Vid foten av Kroppefjäll erbjuder vi vandring, avkoppling och mat nära naturen.
För oss är det viktigt att arbeta hållbart och det gör vi genom att använda oss av närproducerade råvaror och så naturliga produkter som möjligt. Vi väljer alltid svenskt och vi vill alltid kunna välja lokala råvaror och produkter från Västsverige samt Dalsland. Vi använder naturen som skafferi och många ingredienser finner vi i skogen och har med i våra mat- och dryckesmenyer.
Din roll
Som kock hos oss blir du en central del i att skapa matglädje under både vardag och säsongstoppar. Du kommer att arbeta brett - från à la carte till event, konferenser och temakvällar. Vi värdesätter kreativitet, eget driv och en vilja att skapa minnesvärda måltider där råvarorna får tala.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av restaurangkök och ett genuint intresse för matlagning
Trivs i ett naturnära, lugnt men samtidigt aktivt miljöarbete
Har förmåga att jobba självständigt och i team
Tycker om variation - från service i högsäsong till utveckling av menyer och koncept
Uppskattar ett hållbart och lokalt synsätt på mat
Du som söker ska vara nytänkande och kreativ i ditt sätt att arbeta
Du är effektiv och ansvarsfull och vill vara med och utveckla restaurangen
Du uppskattar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete
Du är en riktig lagspelare men tar gärna egna initiativ när det behövs
Vi erbjuder:
En unik arbetsmiljö vid vackra Ragnerudsjön och Kroppefjäll
Möjlighet att påverka menyer och koncept i ett kreativt kök
Ett nära och familjärt team
Säsongsvariation, flexibilitet och chansen att växa med destinationen
Vid behov av personalboende hjälper vi till att komma i kontakt med hyresvärd
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv.
Intervjuer sker löpande - tveka inte att höra av dig!
Välkommen till oss på Ragnerud Kök - där naturen möter smaken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@ragnerud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Ragnerud Business AB
(org.nr 559078-2891), https://www.ragnerud.com/swe/restaurang/
458 97 HÖGSÄTER
Arbetsplats
Ragnerud Kök
